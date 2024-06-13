В Кемерово вынесли неожиданный вердикт после смертельного ДТП с трамваями Ространснадзор не будет отзывать лицензию после ДТП с трамваями в Кемерово

Руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что не будет лишать лицензии компанию после ДТП с трамваями в Кемерово, передает ТАСС. Он добавил, что большое количество пострадавших дает на это право, однако такое решение приниматься не будет, чтобы не останавливать движение городского транспорта в городе.

Я думаю, что таких нарушений больше не будет, но не всегда наши полномочия применимы к общественному транспорту в полном объеме. Можно отозвать лицензию при таком количестве пострадавших, но движение [трамваев] остановится. Мы на это никогда не пойдем, — сказал Басаргин.

ДТП с двумя трамваями произошло 6 июня на Логовом шоссе в Кемерово. По предварительным данным, у одного из составов отказали тормоза — он разогнался и врезался в идущий впереди трамвай. В результате аварии один человек погиб, еще 146 пострадали. Позже были опубликованы кадры с места столкновения трамваев.

По версии правоохранительных органов, директором КЭТК не было налажено качественное и своевременное обслуживание и ремонт трамваев. Кроме того, предприятие не было обеспечено запчастями, необходимыми материалами и оборудованием. Это, а также ненадлежащая организация работы сменного мастера привели к выходу на линию неисправного трамвая, считает следствие.