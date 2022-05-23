В Курской области сообщили о попытке ночной провокации со стороны Украины Глава района Курской области сообщил о предотвращении ночной провокации со стороны Украины

Фото Alex Chan Tsz/Global Look Press

В ночь на 23 мая ПВО России не допустили провокацию со стороны Украины в Рыльском районе Курской области и уничтожили все воздушные цели, сообщил в своём Telegram-канале глава района Андрей Лисман. Ранее жители Рыльска публиковали в социальных сетях сообщения о звуках, похожих на взрывы.

Сегодня ночью в Рыльском районе силы и средства противовоздушной обороны российской армии не допустили провокаций со стороны украинских неонацистов. Все воздушные цели были отработаны и уничтожены, — написал Лисман.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что Глушковский район в очередной раз подвергся обстрелу со стороны Украины. Он уточнил, что минометный огонь велся по посёлку Тёткино и близлежащим населённым пунктам.



Посёлок Тёткино уже был обстрелян 19 мая. В результате один человек погиб, ещё несколько получили ранения, также были повреждены жилые дома.