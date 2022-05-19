Один человек погиб при обстреле посёлка в Курской области

Фото Ministry of Defense of Ukraine

По меньшей мере один человек погиб при обстреле посёлка Тёткино в Курской области с украинской стороны. Есть раненые, пострадало несколько домой, сообщил в своём Telegram-канал глава региона Роман Старовойт.

Очередная атака врага на Тёткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно, как минимум, об одном погибшем среди гражданского населения, — написал он.

По предварительным данным, погиб водитель грузового автомобиля, который привёз сырьё на спиртзавод. По этому предприятию было нанесено несколько ударов. Старовойт добавил, что несколько человек получили ранения, но их число не уточнил. Им оказывается медпомощь.

В результате обстрела пострадал ряд домов, возникли возгорания, которые ликвидируются. Есть сообщения о неразорвавшихся снарядах.

Губернатор сообщил, что все оперативные службы находятся на месте происшествия. Он сам также выезжает на место. Старовойт заверил, что все пострадавшие семьи получат необходимую помощь.

Посёлок Тёткино уже не впервые подвергается обстрелам ВСУ. Два дня назад удары из миномётов были нанесены по территории сахарного завода. Российским военным удалось подавить огонь противника.