Глушковский район Курской области в очередной раз подвергся обстрелу со стороны Украины, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Детали произошедшего он пообещал раскрыть позднее.
Губернатор уточнил, что обстрелу подвергся посёлок Тёткино и близлежащие населённые пункты. Огонь вёлся из миномётов.
В прошлый раз посёлок Тёткино был обстрелян 19 мая. В результате один человек погиб, ещё несколько получили ранения, а также были повреждены жилые дома.
Старовойт предложил местным жителям временно покинуть посёлок, заверив, что местные власти помогут с их размещением. По его словам, некоторые жители согласились на это предложение. Губернатор также заверил, что повреждённые дома будут отремонтированы в кратчайшие сроки.