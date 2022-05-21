Приграничные села в Курской области вновь обстреляли со стороны Украины Глава Курской области сообщил о минометном обстреле приграничных сел со стороны Украины

Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Глушковский район Курской области в очередной раз подвергся обстрелу со стороны Украины, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Детали произошедшего он пообещал раскрыть позднее.

Губернатор уточнил, что обстрелу подвергся посёлок Тёткино и близлежащие населённые пункты. Огонь вёлся из миномётов.

В прошлый раз посёлок Тёткино был обстрелян 19 мая. В результате один человек погиб, ещё несколько получили ранения, а также были повреждены жилые дома.

Старовойт предложил местным жителям временно покинуть посёлок, заверив, что местные власти помогут с их размещением. По его словам, некоторые жители согласились на это предложение. Губернатор также заверил, что повреждённые дома будут отремонтированы в кратчайшие сроки.