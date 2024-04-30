В Курской области без света остались порядка 120 тысяч человек Старовойт: порядка 120 тысяч человек остались без света в Курской области

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Авария на подстанции «Южная» привела к отключению света в Курской области. Порядка 120 тысяч человек остались без электричества, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Глава области уточнил, что свет отключен в нескольких районах. Специалисты начали устранять неисправность. Обозначены примерные сроки восстановления электроснабжения. Свет могут дать уже в 21:00.

Позднее Роман Старовойт опубликовал сообщение о том, что электроснабжение во всех районах восстановлено. Губернатор области поблагодарил дежурные службы и энергетиков за оперативное устранение аварии.

В городе Курчатове Курской области ранее прогремел взрыв в одной из квартир многоэтажного дома. В местном МЧС уточнили, что жилище чуть не сгорело из-за электросамоката.

Владелец своевременно вызвал спасателей. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. По словам спасателей, пострадавших нет.

Хозяин самоката оставил его на балконе. У устройства взорвалась аккумуляторная батарея. В результате взрыва пострадала балконная рама — ее выбило. Квартира загорелась, но пожар удалось вовремя потушить.