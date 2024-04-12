В Курганскую область доставили водоналивные дамбы Самолет МЧС России доставил 20 водоналивных дамб в Курганскую область

Фото: t.me/mchs_official

Спецборт МЧС РФ доставил из Приамурья в Курганскую область 20 водоналивных дамб для защиты населенных пунктов в регионе, где складывается чрезвычайно сложная ситуация, говорится в Telegram-канале ведомства. Этот инструмент представляет собой рукав, который наполняется водой и создает преграду, не давая воде перелиться через него. Из одного комплекта можно оперативно оборудовать защитное сооружение протяженностью около 100 м, уточнили в МЧС.

Спецборт МЧС России доставил 20 водоналивных дамб из Приамурья в Курганскую область. Водоналивные дамбы, выделенные из неснижаемого запаса госрезерва, будут защищать населенные пункты Курганской области, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков информировал, что более 4,5 тысячи жителей Курганской области покинули свои дома из-за риска наводнения. Большинство эвакуированных — жители Звериноголовского округа, добавил он. Люди в основном предпочитают переждать стихию у родственников и знакомых, обратил внимание Шумков. Только около 550 человек предпочли пункты временного размещения, предоставленные властями.

До этого в МЧС России назвали главные причины масштабного половодья в России. Среди них промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки. По всей стране подтоплено более 10 тысяч домов.