В Кургане на два дня отменили занятия в школах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В школах Кургана отменили очные занятия из-за гололедицы, сообщается на сайте городской администрации. Ученики не пойдут в школу 19 декабря (вторая смена) и 20 декабря (первая смена).

В связи с сильной гололедицей 19.12. 2022 года занятия в школах города Кургана с 1-го по 11-й класс включительно 2-й смены в очной форме отменяются. 20.12.2022 г. с 1-го по 11-й класс 1-й смены отменяются. Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо рассказала, что для приучения организма к холодной погоде существует целый ряд способов, одним из наиболее эффективных из них является криотерапия. По ее словам, закаливание в медицинских условиях способствует укреплению иммунитета и увеличению уровня защитных сил. Еще одним возможным способом развить морозоустойчивость иммунолог назвала употребление в пищу жиров. Она также пояснила, что плохая переносимость холодной погоды может указывать на проблемы с щитовидной железой.

До этого синоптик и руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что в эту зиму россиянам не стоит ожидать стабильных климатических условий. По его словам, погода зимой не будет оставаться одинаковой на длительных временных отрезках, из-за чего давать прогнозы дальше декабря трудно.