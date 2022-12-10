Россиянам назвали самые эффективные способы привыкнуть к холоду Иммунолог Шуппо: чтобы приучить организм к холодам, следует использовать криотерапию

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Для того, чтобы приучить организм к холодной погоде, существует целый ряд способов, одним из наиболее эффективных из них является криотерапия. Об этом агентству ПРАЙМ рассказала руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. По ее словам, закаливание в медицинских условиях способствует укреплению иммунитета и увеличению уровня защитных сил.

Еще одним возможным способом развить морозоустойчивость иммунолог назвала употребление в пищу жиров.

Она также пояснила, что плохая переносимость холодной погоды может указывать на проблемы со щитовидной железой. Проблемы с данным органом, особенно на фоне недосыпа и стресса, отражается на надпочечниках, которые призваны вырабатывать адреналин, кортизол и кортикостерон, необходимые для защиты от мороза.

Ранее иммунолог и терапевт Ирина Ярцева предупредила, что попытки сбить высокую температуру с помощью натирания тела водкой или уксусом могут привести к обезвоживанию или интоксикации организма, поскольку кожа обладает впитывающим эффектом. Подобный способ она назвала «идиотизмом», добавив, что для снижения температуры достаточно обычной воды.

В свою очередь иммунолог Владимир Болибок рассказал, что употребление алкоголя при заболевании COVID-19 крайне опасно, так как резко повышает риск инфаркта и инсульта. По его словам, это связано с тем, что коронавирус резко увеличивает риск образования тромбов, а алкоголь повышает свертываемость крови. Эксперт пояснил, что из-за этого существенно растет вероятность внезапных тромбозов.