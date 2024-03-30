В Кургане эвакуировали многоквартирный дом

Фото: kurgan-city.ru

В Кургане жителей многоквартирного дома эвакуируют из-за признаков аварийности, сообщили ТАСС в администрации города. Отмечается, что жильцам, которым негде остановиться, предложат разместиться в помещениях маневренного жилищного фонда и гостиницах.

В настоящее время по решению городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности проводится временное отселение жителей дома на улице Красномаячной, 62а. Дом имеет признаки аварийности, к ним привело незаконное переустройство водоснабжения и водоотведения в жилых помещениях и слив ЖБО (жидких бытовых отходов) в подвал собственного дома, — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что работы по восстановлению позволят сохранить и в дальнейшем безопасно эксплуатировать дом. После проведения ремонтных работ жильцы смогут вернуться в квартиры.

Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил NEWS.ru, что в аварийных домах на данный момент проживают порядка 1,3 млн россиян. По его словам, каждый год по всей стране около 2 млн квадратных метров жилья признают аварийными. Он добавил, что только за период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года количество аварийного жилья увеличилось на 13 млн квадратных метров.