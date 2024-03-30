В Крыму заявили о готовности Украины просить мира Глава парламента Крыма: Украина скоро попросит РФ о мире, но на условиях Киева

Фото: Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украина в скором времени попросит мира, но на своих условиях, которые вряд ли устроят Россию, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, которые приводит РИА Новости, России нужны гарантии безопасности, однако нынешнее киевское руководство не в состоянии их соблюдать.

Мое мнение, дело идет к тому, что в ближайшее время Украина попросит мира. Но это не тот мир, который нужен нам, который нас устроит. Нам нужен мир, который будет гарантировать безопасность России, — сказал спикер парламента.

Константинов высказал мнение, что власти Украины лишь способны «плодить» различные вариации Минских соглашений, условия которых и ранее не выполнялись.

В феврале экс-заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что время для мирных переговоров по Украине не пришло. По ее мнению, Киеву надо приступать к ним, когда он окажется «в более сильной позиции», а сейчас Вашингтон выступает против паузы «или фальшивого мира».

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее предположил, что страны Запада начнут уговаривать Киев о заключении так называемого перемирия с Россией, чтобы получить передышку. По его словам, за это время Украина получит оружие, боеприпасы и вновь начнет конфликт.