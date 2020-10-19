В Крыму заявили, что водная блокада полуострова Украиной провалилась

https://static.news.ru/photo/743898f4-129e-11eb-9ad5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Проблема вододефицита до недавнего времени оставалась для Крыма одной из важнейших. Однако правительство РФ приняло меры для того, чтобы полуостров и город федерального значения Севастополь были надёжно обеспечены водоснабжением.

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков напомнил, что Украина лишила Крым поставок воды из Днепра, перекрыв Северо-Крымский канал. Но теперь этот «инструмент шантажа» украинской стороной потерян. Это произошло благодаря выделенным российским правительством средствам на модернизацию системы водоснабжения.

Ранее глава камбина РФ Михаил Мишустин заявил, что Крым получит порядка 50 млрд рублей, основная часть которых будет выделена из федерального бюджета. Эти средства пойдут на то, чтобы Крым и Севастополь имели устойчивое водоснабжение.

Владимир Бобков уверен, что эта помощь не останется без внимания украинской стороны, которая будет критиковать и ставить под сомнение план водоснабжения Крыма. Однако после того как он будет реализован, Украине ничего не останется, как игнорировать ситуацию и замалчивать успехи российского полуострова.

Украина лишила Крым поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, но теперь это не является рычагом шантажа и давления. Это изначально была их слабая карта. Проблема вододефицита в регионе будет решена окончательно, — приводит слова Бобкова РИА Новости.

Долгое время основным источником пресной воды в Крыму был Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Однако после того как полуостров воссоединился с Россией, Украина перекрыла подачу воды по этому каналу. Таким образом, обеспечение Крыма пресной водой решалось благодаря бурению скважин и водохранилищ естественного наполнения — которые, как отмечается, значительно обмелели за последний год в связи с небольшим количеством осадков.

NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил вопрос водной блокады Крыма с генеральным секретарём Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Лавров подчеркнул, что действия Киева идут вразрез со всеми возможными конвенциями — и европейскими, и универсальными.