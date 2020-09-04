В Крыму зафиксировали рекордный суточный прирост случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/c791b7d2-ef54-11ea-81b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: De Giglio/Fotogramma/Global Look Press

Число заболевших коронавирусом за сутки в Крыму впервые превысило 100 человек. Всего на территории республики было выявлено 2726 носителей COVID-19, 32 пациента умерли, 1817 выздоровели.

За 4 сентября на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции. 44 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 26 — при скрининге здорового населения, 1 случай завезён с территории Украины, — написал в «Вконтакте» глава Крыма Сергей Аксёнов.

Он уточнил, что за прошедшие сутки на коронавирус в регионе были обследованы 3367 человек. Аксёнов призвал всех соблюдать масочный режим в общественных местах, ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию.

Курортный сезон для россиян был открыт в Крыму с 1 июля.

Как писал NEWS.ru, Дмитрий Певцов, вероятно, не сможет принять участие в открытии театрального сезона в «Ленкоме». Актёр заболел после возвращения из Крыма. Певцов отдыхал на Крымском полуострове с семьёй. Вернувшись домой, актёр почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью. Врачи подозревали коронавирусную инфекцию, но анализы этот диагноз не подтвердили. Однако обследование показало, что у звезды «Ленкома» пневмония.