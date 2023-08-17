В Крыму задержали подозреваемого в публичных призывах к экстремизму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму задержан житель Керчи, которого подозревают в публичных призывах к экстремистской деятельности, а именно к осуществлению насильственных действий в отношении россиян, участвующих в СВО, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Во время обысков у подозреваемого изъяли ноутбук. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно коммуникационных сетей). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Херсонской области задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Как предполагают контрразведчики, он собирал данные о расположении военной техники и личного состава российской армии.

До этого в Свердловской области сотрудники ФСБ задержали супружескую пару, подозреваемую в шпионаже в пользу Украины в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. В настоящее время супруги заключены под стражу. В ходе допросов подозреваемая женщина призналась, что передала спецслужбам Украины чертежи за вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.