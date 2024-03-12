В Крыму задержали мужчину, призывавшего к насилию в отношении русских ФСБ: житель Крыма задержан за призывы в Сети к насилию в отношении русских

Фото: fsb.ru

Сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию 33-летнего жителя Крыма, который в Сети призывал к насилию и убийствам в отношении русских людей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. Возбуждено уголовное дело по факту публичных призывов к экстремизму.

Уточняется, что мужчина публиковал в локальном чате, участниками которого были другие жители полуострова, сообщения с призывами проявить насилие в отношении русских. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

33-лeтний житель полуострова <...> неоднократно публиковал в общедоступном чaте призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности, — русских, — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Мариуполе задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу спецслужб Украины, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, задержанный собирал и передавал сведения о местах расположения подразделений Росгвардии в Мариуполе.

До этого сотрудники ФСБ взяли под стражу жителя Хабаровского края, который склонял военнослужащих к участию в боевых действиях против России. Мужчине грозит срок лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.