В Хабаровске задержали мужчину, склонявшего военных к предательству

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Хабаровском крае задержали местного жителя, склонявшего военнослужащих к участию в боевых действиях в составе объединения «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону. Возбуждено уголовное дело о государственной измене, ведется следствие.

УФСБ России по Восточному военному округу выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), — говорится в сообщении.

На противоправную деятельность 39-летнего задержанного обратили внимание сотрудники военной контрразведки. Установлено, что мужчина агитировал военнослужащих Хабаровского гарнизона к выезду на территорию Украины для участия в боевых действиях против России.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили нападение террористов с огнестрельным оружием на синагогу в Москве. Злоумышленников ликвидировали при задержании в Калужской области. Они были последователями международной террористической организации.

Перед этим деятельность ячейки международной террористической организации спецслужбы пресекли в Крыму. По данным следствия, ее последователи вербовали в свои ряды крымских мусульман. Возбуждены уголовные дела.