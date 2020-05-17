В Крыму рассказали о подготовке к открытию туристического сезона

https://static.news.ru/photo/06c36f94-983a-11ea-b80b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымские власти готовятся к открытию санаториев и гостиниц. План действий разрабатывается Роспотребнадзором и согласовывается с федеральными органами власти.

В беседе с журналистами радио «Говорит Москва» глава комитета Госсовета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк рассказал , что власти подготовили меры по обеспечению безопасности постояльцев.

Всё будет готово до 1 июня. Меры будут сразу объявлены профильными министерствами, — заявил Черняк.

Ограничительные меры по работе туристической сферы могут быть сняты в Крыму после 15 июня. Об этом ранее заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

16 мая пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании объявила о планах возобновить железнодорожное сообщение в Крыму с 18 мая. Составы будут курсировать по семи маршрутам.

NEWS.ru писал, что Ассоциация туроператоров России (АТОР) прогнозирует, что курортный сезон в некоторых российских регионах для жителей Москвы и Санкт-Петербурга может открыться в начале августа 2020 года. Эксперты полагают, что сначала власти регионов разрешат отелям работу с местными туристами.