В Крыму повредили железную дорогу Аксенов сообщил о повреждении ж/д путей в Крыму

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. Он уточнил, что в результате произошедшего пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Ремонт путей должен закончиться до вечера 27 июня.

В Кировском районе повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от четырех до восьми часов, — написал Аксенов.

Накануне в Омске силовики задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в совершении поджогов на железной дороге. Молодой человек признался, что устроил диверсии по наводке кураторов. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества, задержанному грозит до пяти лет тюрьмы.

До этого сотрудники транспортной полиции задержали в московском метро двух подозреваемых в поджоге трех релейных шкафов на железной дороге в районе станций Москва-Товарная — Павелецкая — Варшавская. В ведомстве пояснили, что задержаны были мужчины 1995 и 1997 годов рождения, которые пошли на преступление ради денег.