В Крыму построены два водовода для обеспечения поставок воды в засуху

https://static.news.ru/photo/ebd5640a-85b2-11eb-b770-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый водовод запустят в Севастополе в ближайшее время, также построен водовод в Симферополе. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

У нас по воде есть хорошие новости: мы уже в ближайшее время ещё один серьёзный водовод в Севастополе запустим. У нас уже готов один водовод в Симферополе. То есть это водоводы, которые нам позволят гарантированно поставлять воду в засушливое время года, — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу ему была прекращена Киевом в одностороннем порядке. С тех пор водоснабжение Крыма осуществлялось за счёт водохранилищ естественного наполнения, но в последнее время они значительно обмелели.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Крыма подготовят жёсткие графики подачи воды в случае ухудшения ситуации с водоснабжением во время курортного сезона. Глава региона Сергей Аксёнов поручил в течение недели подготовить простую математическую модель, которую можно будет применять в случае необходимости.