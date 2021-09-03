В Крыму обнаружили череп древней гигантской гиены

В Крыму обнаружили окаменелый череп гигантской гиены. Как сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу КФУ, вес животного при жизни мог достигать порядка 100 кг.

Останки гиены были найдены в пещере Таврида. По словам специалистов, на территории Европы это первая находка черепа древней доисторической гиены. Ранее в Европе встречались только фрагменты черепов и отдельные зубы.

Ранее в России был найден только один такой череп в Забайкалье. Во всём мире известно ещё два аналогичных из Китая, — пояснили в пресс-службе.

В пещере были также найдены кости древней рыси и клык саблезубой кошки Homotherium.

Пещера была обнаружена в районе посёлка Зуя в Белогорском районе Крыма в 2018 году при строительстве трассы «Таврида». Спелеологи нашли там большое количество останков древних животных — мастодонта, лошадей, слонов, носорогов, саблезубой кошки гомотерий, зайца Гиполагуса и других. По мнению учёных, полость оставалась запечатанной на протяжении по меньшей мере 1 млн лет. Близ пещеры археологи обнаружили кремнёвый отщеп возрастом около 40 тыс. лет. При этом в самой пещере учёные не нашли никаких археологических свидетельств пребывания человека.