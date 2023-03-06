В Красноярском крае вертолет с 16 пассажирами совершил экстренную посадку

Фото: t.me/zstproc

В Туруханском районе Красноярского края вертолет «Ми-8» совершил экстренную посадку, передает Telegram-канал Kras Mash. По данным журналистов, на борту воздушного судна находились 16 пассажиров и три члена экипажа. Команда была вынуждена посадить вертолет из-за открывшегося капота двигателя.

Канал пишет, что вертолет направлялся в сторону поселка Сузун. Однако неполадка заставила экипаж вернуться на место вылета.

Внутри находилось 16 пассажиров и 3 члена экипажа — никто не пострадал, — пишет Kras Mash.

Следователи уже начали проверку по факту произошедшего.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Павловском районе. По предварительной информации, он зацепился за линии электропередачи и сел для проверки повреждений. Экипаж не пострадал.

До этого под Мурманском при заходе на посадку разбился вертолет Ми-8, пострадали по меньшей мере четыре человека. На борту находились девять человек, трое из которых — члены экипажа. ЧП произошло в трех километрах от аэропорта. Причиной крушения могла стать ошибка пилота или отказ техники.