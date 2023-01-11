В Красноярске автобус зажал дверью и переехал пожилую женщину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Красноярске водитель автобуса не заметил пожилую пассажирку и тронулся во время ее посадки, из-за чего женщину сначала зажало дверьми, а затем она оказалась под колесами транспортного средства. Как сообщили в региональном главке МВД, от полученных травм пенсионерка скончалась.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта «Автовокзал Восточный» на ул. Глинки.

85-летняя женщина начала заходить в маршрутный автобус № 60. В этот момент 63-летний водитель, не убедившись, что все пассажиры зашли в транспортное средство, начал отъезжать от остановки и закрыл двери. В результате пенсионерку сначала зажало дверьми, а потом она упала под колеса автобуса, — сообщили в МВД.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

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