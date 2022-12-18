В Краснодаре загорелось трехэтажное здание В Краснодаре загорелось трехэтажное административное здание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трехэтажное административное здание загорелось 18 декабря в Краснодаре на улице Индустриальная. Пожар локализован на площади 400 квадратных метров, сообщает пресс-служба в ГУ МЧС по региону.

В 20:32 по прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание 3-этажного административного здания на площади 100 квадратных метров. В 22.30 локализация пожара на площади 400 квадратных метров, — отмечается в сообщении.

Спасатели эвакуировали 30 человек, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекли 52 человека.

Telegram-канал Mash уточняет, что в располагается хостел «Уютный дом». Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание между вторым и третьим этажами здания.

Ранее 18 декабря полностью потушили пожар на складах с продуктами во Владивостоке. На проведение ликвидации огня ушло 14 часов. Огонь охватил здание на улице Карьерной, во время пожара рухнула кровля. Площадь возгорания составила две тысячи кв. м.