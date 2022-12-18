Во Владивостоке пожар на складах потушили спустя 14 часов

Фото: 25.mchs.gov.ru

Фото с места происшествия

Пожар на складах с продуктами во Владивостоке полностью потушен. На проведение ликвидации огня ушло 14 часов, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Огонь охватил здание на улице Карьерной, во время пожара рухнула кровля. Площадь возгорания составила две тысячи кв. м.

В 10.02 (03.03 мск) пожар полностью ликвидирован на площади около двух тысяч квадратных метров, — говорится в сообщении пресс-службы.

Тушение пожара осложнялось высокой пожарной нагрузкой, а также его позднее обнаружение и сообщение о нем. К тому же, в здании отсутствовала пожарная сигнализация. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания уточняются.

Ранее сообщалось. что пожар на складах с продуктами во Владивостоке полностью был локализован на площади две тысячи кв. м. В тушении огня принимали участие 50 человек и 14 единиц техники.