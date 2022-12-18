Во Владивостоке ликвидирован пожар на складах с продуктами

Фото: 50.mchs.gov.ru

Пожар на складах с продуктами во Владивостоке полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила порядка 2 тысяч кв. м., сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал ТАСС.

В 10:02 (03:02 мск) пожар полностью ликвидирован, — сказано в сообщении областного ведомства.

Пожар произошел на складах на Карьерной улице в субботу, 17 декабря. Погибших и пострадавших нет. По факту происшествия проводится доследственная проверка, она находится на контроле прокуратуры Первореченского района Владивостока.

По предварительным данным, загоревшиеся склады не были оборудованы пожарной сигнализацией.

Ранее крупный пожар произошел 9 декабря в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье. Площадь возгорания составила 7 тысяч кв. м. В результате погиб охранник центра, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.