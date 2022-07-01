Убийцы девочки в Костроме получили пожизненный срок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Костромской областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима двух фигурантов уголовного дела о похищении и убийстве пятилетней девочки в Костроме, передает корреспондент РИА Новости. По данным прокуратуры, мужчины полностью признали вину в совершении преступлений.

Назначить <...> наказание в виде пожизненного лишения свободы, — объявила судья Юлия Шумилова.

По данным следствия, 4 января девочка вышла на улицу Северной Правды в Костроме на прогулку, откуда её забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Подозреваемых задержали в том же месяце: по информации следователей, тело ребёнка было обнаружено в комнате одного из общежитий города. Местные СМИ сообщили, что жители собрались перед зданием общежития, где проводились следственные мероприятия, и требовали выдать им преступников.