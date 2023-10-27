В космос запустили спутники в интересах Минобороны РФ С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» со спутниками в интересах МО

Фото: Роскосмос

В Архангельской области запустили космические аппараты в интересах Минобороны России, сообщает ведомство в своем Telegram-канале. Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками стартовала с космодрома Плесецк.

Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин намерен провести встречу с молодыми учеными. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, российский лидер примет участие в совещании на тему развития ракетно-космической отрасли.

Тема ракетных разработок в последнее время часто звучит на мероприятиях президента. 25 октября с космодрома Плесецк по полигону на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в ходе тренировки стратегических сил сдерживания. В свою очередь баллистическая ракета «Синева» была выпущена с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» в Баренцевом море.

На сайте Кремля после этого сообщили, что российские военные успешно выполнили все поставленные цели в ходе тренировки сил ядерного сдерживания. Отмечается, что учения прошли под руководством Путина.