В Комсомольске-на-Амуре у участника СВО похитили деньги и награды

Фото: Alexey Sukhorukov/Xinhua/Global Look Press

У жителя Комсомольска-на-Амуре украли награды за участие в специальной военной операции, миллион рублей и другое имущество, сообщили в прокуратуре Хабаровского края. Пострадавший обратился в полицию с заявлением.

Изначально дознаватель принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на отсутствие события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Однако городской прокурор не согласился с таким решением и признал его незаконным.

В результате дополнительной проверки было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). На данный момент расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры города.

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