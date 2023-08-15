В Красноярске обокрали цех помощи бойцам СВО

Фото: Alexey Sukhorukov/Xinhua/Global Look Press

Неизвестные украли 1500 заготовок медицинских шин из цеха благотворительной организации, создающей экипировку для военных, которые находятся в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, причастных к хищению.

Сотрудники МУ МВД России «Красноярское» устанавливают причастных к совершению кражи из цеха благотворительной автономной некоммерческой организации, расположенной в Свердловском районе Красноярска, — говорится в заявлении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По данному факту организована проверка, сотрудники органов внутренних дел выясняют все обстоятельства кражи.

По словам депутата заксобрания Красноярского края Елены Пензиной, в цехе работает организация «Золотые руки Ангела», которая занимается пошивом экипировки для бойцов СВО. Злоумышленники также пытались вынести швейные машинки, но не смогли.

Недавно в польском городе Венглинец злоумышленники обокрали спецпоезд, который следовал на Украину. Неизвестные похитили боеприпасы, в том числе 120 снарядов калибра 25 миллиметров, гранаты и гранатометы.