Главу Минприроды Коми раскритиковали за куртку ЛУКОЙЛа

https://static.news.ru/photo/0bd11f2a-ba5a-11eb-91f5-96000091f725_660.jpg Алексей Кузнецов Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексей Кузнецов прибыл на встречу с местными жителями в Республике Коми в куртке компании ЛУКОЙЛ, что вызвало возмущение в социальных сетях. Об этом сообщил Telegram-канал «Зарань».

Встреча была посвящена последствиям разлива нефти. В инциденте обвиняют нефтяную компанию.

Министр также не в курсе, что в лукойловской тёплой курточке, предоставленной ему, дабы чиновничья не провоняла, он выглядит, мягко говоря, ангажировано. А грубо говоря он выглядит, как ручной карманный и хорошо дрессированный министр компании, — говорится в сообщении.

Авторы поста иронично отметили, что по этой «лучезарной фотографии» можно сделать вывод, что министр даже не представляет, что такое нефтеразлив, чем он угрожает местным жителям.

Ранее российское правительство 9 января утвердило правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ. Кроме того, установлены критерии определения объектов, работающих в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, его переработки, транспортировки, хранения и эксплуатации.

В конце февраля разлив нефти произошёл на Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО. Площадь загрязнения составила 500 кв. метров, в водоёмы опасные вещества не попали.