В Карелии арестовали двух подозреваемых в убийстве шестерых человек

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Прионежский районный суд Республики Карелия арестовал двух местных жителей, подозреваемых в убийстве шестерых человек в поселке Деревянное, сообщает пресс-служба регионального управления СК. Подозреваемые неоднократно привлекались к уголовной ответственности. В отношении них возбуждено дело по статье об убийстве двух и более человек.

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения при пожаре в двух домах в поселке Деревянное Прионежского района тел шести человек. <...> По подозрению в совершении данного преступления следователями СК были задержаны местные жители 37 и 38 лет. <...> Сегодня по ходатайству следствия в отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении СК.

Обвиняемые пробудут под стражей до 30 сентября. За ходом расследования дела следит глава СКР Александр Бастрыкин.

О массовом убийстве в Карелии накануне сообщал глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков. По его словам, тела шести человек были обнаружены после пожара в двух частных домах в Прионежском районе. Он уточнил, что в селе Деревянное произошло возгорание частного дома. На месте пожара найдено три мужских трупа и один женский.

По информации Telegram-канала SHOT, первый пожар произошел в районе трех часов ночи в селе Деревянное. Внутри сгоревшего дома по улице Береговая оперативники нашли тела 39-летнего мужчины и его 71-летнего отца с ножевыми ранениями. Предполагается, что их могли убить, а затем поджечь здания, чтобы скрыть следы преступления. По версии МВД, причиной массового убийства жителей Карелии мог стать давний бытовой конфликт преступников с жертвами.