Назван возможный мотив массового убийства в Карелии МВД: мотивом массового убийства в Карелии мог стать давний бытовой конфликт

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Причиной массового убийства жителей Карелии мог стать давний бытовой конфликт преступников с жертвами, заявила представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, которые были опубликованы в Telegram-канале ведомства, полиция задержала двух пьяных людей, подозреваемых в убийствах.

В кратчайшие сроки оперативники установили подозреваемых и задержали их. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей в возрасте 37 и 38 лет, которые в момент задержания находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время личности погибших устанавливаются. По предварительной версии, причиной произошедшего стал давний конфликт на бытовой почве, — сообщила Волк.

О массовом убийстве в Карелии ранее сообщил глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков. По его словам, тела шести человек были обнаружены после пожара в двух частных домах в Прионежском районе. Он уточнил, что в селе Деревянное произошло возгорание частного дома. На месте пожара найдено три мужских трупа и один женский. По информации Telegram-канала SHOT, первый пожар произошел в районе трех часов ночи в селе Деревянное. Внутри сгоревшего дома по улице Береговая оперативники нашли тела 39-летнего мужчины и его 71-летнего отца с ножевыми ранениями. Предполагается, что их могли убить, а затем поджечь здания, чтобы скрыть следы преступления.