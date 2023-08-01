Неизвестные убили и сожгли четыре человека в Карелии

Тела четырех человек обнаружены после пожара в двух частных домах в Прионежском районе Карелии, сообщил глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков. Предполагается, что их могли убить, а затем поджечь здания, чтобы скрыть следы преступления.

Страшные новости поступают от коллег с Прионежского района. В селе Деревянное произошло возгорание частного дома. <...> Есть признаки сокрытия преступления, следственными органами устанавливаются причины произошедшего, — рассказал министр.

В свою очередь издание MK.ru со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает, что инцидент произошел в селе Деревянное. Жертвами стали шесть человек: пять мужчин и одна женщина. Их могли убить под воздействием алкоголя. Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых, ими оказались ранее судимые жители села. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Суд ранее признал невменяемой жительницу Екатеринбурга Анастасию Петрову, обвиняющуюся в убийстве троих детей в декабре 2022 года. Всего было проведено две экспертизы, одна из них проводилась в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.