Суд признал невменяемой жительницу Екатеринбурга, убившую троих детей

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Анастасия Петрова

Жительницу Екатеринбурга Анастасию Петрову, убившую своих троих детей, суд признал невменяемой, опираясь на результаты экспертизы, сообщил отец обвиняемой Владимир Дремин. В беседе с «КП-Екатеринбург» он отметил, что всего было проведено две экспертизы. На вторую Петрову отправили в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского: ее результаты пока не готовы.

Настя пока в Москве, но скоро ее этапируют обратно в СИЗО Екатеринбурга. Для меня в действиях следствия нет ничего удивительного. Если бы первая экспертиза признала ее вменяемой, то никто бы это оспаривать не стал, — пояснил отец.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что первой о случившемся узнала мать Петровой, которая является настоятельницей монастыря в Калужской области. Родственники обвиняемой сразу же обратились в полицию. Когда правоохранители вскрыли дверь съемной квартиры, они обнаружили Пертову спящей на телах убитых детей в спальне. Полугодовалая дочь и 10-летний сын были задушены во сне поясом халата. 15-летний мальчик был убит позже.

Изначально женщина заявляла, что «спасала детей от бесов мужа», который за сутки до этого уехал к своим родителям в Верхний Уфалей. Позже Петрова отказалась от своих первых признательных показаний.

По данным следствия, женщина убила пятимесячную дочь и двух сыновей 10 и 15 лет 26 декабря 2022 года в собственной квартире. Ее адвокат Олег Грязютин рассказал, что Петрова частично признала вину. Следственное управление СК по Свердловской области сообщило, что женщину может ожидать до 20 лет тюрьмы за убийство двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии.