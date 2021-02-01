В Калининградской области продлили ограничения из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/638c1154-64b8-11eb-880e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Калининградской области приняли решение продлить до 1 марта запрет на проведение массовых мероприятий, банкетов и церемоний бракосочетания. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

До 1 марта продлевается запрет на проведение массовых мероприятий, банкетов, корпоративов. До этого же момента не разрешается государственная регистрация браков в торжественной обстановке, — говорится в сообщении.

Кроме того, до 22 февраля продлевается режим самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. При этом с сегодняшнего дня возобновляются очные занятия в колледжах и техникумах, а Минобрнауки рекомендовало с 1 февраля начать работу вузов в обычном формате. Также молодёжным организациям разрешено проводить занятия группами не более 12 человек, а на открытых площадках — до 20 человек.

Согласно данным регионального штаба по контролю за COVID-19, в Калининградской области обследованы 520 тысяч человек, выявлено случаев заражения — 24 262 (184 за последние 24 часа), выздоровели — 21 429, скончались 225, под наблюдением медиков остаются 11,5 тысячи жителей региона.

Как сообщал NEWS.ru, первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов заявил, что ограничения из-за COVID-19 могут быть сняты в городе в середине или ближе к концу февраля. При этом он отметил, что власти будут полагаться в этом вопросе на рекомендации Роспотребнадзора.