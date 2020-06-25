В Калининграде наградили военнослужащую, потерявшую туфлю на параде

https://static.news.ru/photo/dd0c60ee-b6e7-11ea-a5a5-fa163e074e61_660.jpg Ксения Кальчинская и Александр Носатов Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада Победы в Калининграде. Фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская во время марша потеряла туфлю, однако не остановилась и не сбила строй.

Командующий вручил девушке памятную медаль, грамоту и букет цветов перед строем мичманов и офицеров, — рассказал РИА Новости представитель флота Роман Мартов.

По его словам, Ксения уже четыре года служит фельдшером командного пункта и это был её третий парад.

В параде Победы в Калининграде приняли участие полторы тысячи военнослужащих Балтийского флота. Парадным строем по главной площади города прошли расчёты офицеров штаба Балтийского флота, моряков-балтийцев, военнослужащих воинских частей и соединений армейского корпуса и морской авиации Балтфлота. В торжествах также приняли участие представители других региональных силовых ведомств. Вечером в Калининграде прогремел праздничный салют.

Как писал NEWS.ru, 24 июня в ряде российских городов состоялись парады в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Во время парада в Севастополе танк Т-34, возглавлявший колонну, чуть не въехал в зрителей. Советский танк специально отреставрировали к празднику, однако он сломался во время езды. Военная полиция смогла остановить технику и заглушить мотор. Благодаря этому удалось избежать трагедии. В Южном военном округе позже опровергли серьёзность инцидента с танком. Военные заявили, что остановка Т-34 произошла на безопасном удалении от зрителей и этот случай не повлиял на движение остальной колонны военной техники.