Диабетики взбунтовались и призвали депздрав одуматься В Ивановской области диабетики устроили пикеты из-за дефицита инсулина

Фото: t.me/IvanovoPolitika

В городе Кинешме Ивановской области граждане, страдающие диабетом, и коммунисты устроили пикеты у межбольничной аптеки из-за нехватки инсулина, сообщает Telegram-канал «7×7 — Горизонтальная Россия». Они призвали чиновников местного депздрава одуматься, поскольку «дефицит лекарств убивает население».

Некоторое время назад жители региона уже жаловались на отсутствие в аптеках инсулина российского производства по льготной цене. По их словам, препарат нельзя купить даже при наличии рецепта. Одной из нуждающихся в лекарстве жительниц региона пришлось приобретать аналог по цене в три тысячи рублей.

Местные чиновники считают, что в создавшейся ситуации виновны врачи или пациенты. По их словам, медработники опаздывают с подачей заявок на поставки инсулина в регион или же граждане несвоевременно обращаются к врачам за сменой терапии.

Сегодня же глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в российских аптеках нет дефицита лекарств. По его словам, ранее имевшие место логистические сложности преодолены, медикаменты поставляются своевременно.