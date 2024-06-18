Женщина легла на стол пластического хирурга и не вышла из наркоза В Иркутске женщина скончалась после пластической операции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Иркутске 33-летняя женщина скончалась после пластической опервции, сообщает пресс-служба управления СКР. Пациентку не смогли вывести из-под общего наркоза.

В мае текущего года 33-летняя женщина поступила в платное медицинское учреждение города Иркутска для проведения плановой хирургической пластической операции. При введении препаратов для общей анестезии состояние потерпевшей резко ухудшилось, и она впала в кому. Оказываемые медицинскими работниками мероприятия положительного результата не принесли. Женщина 27 мая скончалась, — сообщили в Следкоме.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. В том числе изъяты медицинские документы потерпевшей и назначены судебно-медицинские экспертизы. Допрашиваются свидетели происшествия. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека.

А апреле в Москве женщина умерла после пластической операции в одной из частных клиник. Смерть наступила на следующий день после абдоминопластики живота. 40-летняя пациентка почувствовала себя плохо и через некоторое время скончалась. Следователи возбудили уголовное дело.