В своё время Екатерина Великая шутила: мол, указы сената настолько худо исполняются на местах, что в поговорку (сейчас сказали бы в мем) вошло выражение: «Ждут третьего указа». Поскольку первые два так и не выполнены. Создаётся впечатление, что своего третьего указа дождался иркутский губернатор Сергей Левченко. Вряд ли у него осталось поле для манёвра ради спасения своей сотрудницы Ирины Алашкевич, возглавляющей его пресс-службу, после призыва уже и президента принять меры в отношении чиновницы, обозвавшей пострадавших от наводнения жителей многострадального Тулуна «бичьем» и «быдлом» в белых носочках.

Если вы помните, чиновница на совещании в своём подразделении говорила от души, которая, видимо, была эстетически поражена после вынужденной поездки Алашкевич в затопленные районы. И в порыве откровения она и приезд президента страны назвала «показухой». Тут же, правда, сразу запись объявили монтажом. И более того, некая неназванная экспертиза послушно признаки этого самого монтажа и увидела. Хотя для того, чтобы представить, что кто-то сумел смонтировать некую компрометирующую фальшивку из разрозненных выступлений чиновницы, надо обладать поистине богатым воображением. Не исключено, что экспертиза изначально была местной и карманной.

Ирина Алашкевич Ирина Алашкевич/vk.com

Президент, мне кажется, проявил свойственную ему дипломатичность, заявив, что он прежде ничего не слышал об этом инциденте. Видимо, Левченко действительно давали время, чтобы решить вопрос. Однако чиновницу спешно собрали в отпуск, так руководители поступали ещё с советских времён, если надо было вывести кого-то из сотрудников из зоны опасности или уберечь от гнева ещё более высокого начальника.

Правда, теперь, как выясняется, и у провинциальных чиновников возможности другие. Не исключено, что Ирина Алашкевич срочно отправилась в тёплый и не залитый водой Израиль, где учится в гимназии её родная дочь. Это ещё раз к вопросу о яростном неуважении соотечественников. Выходит, что и будущее своей семьи Алашкевич слабо связывает с родиной. С этим «быдлом», которое-де живёт чуть ли не в хлеву и спит на грязных простынях.

Но, столкнувшись со странным саботажем областного лидера, Владимир Путин уже открыто назвал Алашкевич «непорядочным человеком». И теперь губернатор поставлен перед простой дилеммой: быстро уволить грубиянку или уйти самому, если госпожа Алашкевич реально ему чем-то особенно дорога. К слову, после неэффективных действий команды Левченко в зонах затопления раздавалось немало голосов о том, что порядочный политик должен сам написать заявление с просьбой об отставке.

Президент встретился с жителями Иркутской области, принимавшими участие в спасении населения, а также пострадавшими во время паводка на территории региона. kremlin.ru

Но, похоже, Левченко в отставку пока не собирается. Притом, что история с его подручной ясно показала, что общественное мнение не играет для него никакой роли. В отличие от президента.

Но сам факт вмешательства главы государства для того, чтобы уволить вконец охамевшую провинциальную чиновницу, уже отдаёт какой-то фантасмагорией.