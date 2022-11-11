В Херсоне сообщили, что в городе остаются до 100 тысяч человек Мэр Кобец: в Херсоне остаются от 80 до 100 тысяч мирных граждан, эвакуация продолжается

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В Херсоне на данный момент остаются от 80 до 100 тысяч жителей, сообщил мэр города Александр Кобец в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, их выезд продолжается.

Эвакуация продолжается и на сегодняшний день. По нашим подсчетам, в районе 80-100 тысяч людей остаются в городе Херсоне. Это те люди, которые подтянулись сюда из других микрорайонов и городов, — сказал он.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российский войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что несмотря на отвод войск Вооруженных сил России с территории Херсонской области, регион по-прежнему сохраняет статус субъекта РФ. По его словам, никаких изменений в законе не может быть принято.