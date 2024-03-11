В Хакасии на сноубордистов сошла снежная лавина

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Снежная лавина сошла на горнолыжников в Хакасии, сообщает Telegram-канал Readovka. Отмечается, что жертв удалось избежать благодаря маячкам-биперам и катавшимся неподалеку фрирайдерам.



По данным канала, что инцидент произошел на горнолыжном курорте Приисковое в Орджоникидзевском районе. Одного человека полностью погребло под снегом. Его быстро отыскали и выкопали — слой снег оказался небольшим. Помогли их быстро найти специальные маячки-биперы.

В феврале сообщалось о гибели россиянина в результате схода лавины на горном курорте Гульмарг на севере Индии. Еще шестеро тогда пострадали. На помощь были вызваны военные и патрульная группа администрации Джамму и Кашмира, чтобы организовать поисково-спасательную операцию.

По данным МЧС, в случае отрыва лавины в горах у человека есть всего несколько секунд, чтобы обезопасить себя. Если найти убежище не удалось, необходимо попытаться удержаться на поверхности лавины и защитить лицо от снега. Удержаться на поверхности можно, закрепившись на месте с помощью лыжной палки или ледоруба, воткнув их в снег. При этом следует расположить тело вдоль направления движения снежной массы, пропуская ее мимо себя.