В Гидрометцентре пояснили, с чем связана резкая смена погоды в регионах

https://static.news.ru/photo/eba9b3ba-e9ee-11ea-acd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова объяснила, с чем связана резкая смена погоды на Урале.

По её словам, заморозки в первые недели августа были вызваны изотоками сухого воздуха с севера. Именно поэтому наблюдалась нестабильность температуры.

Кроме того, Макарова отметила, что жаркая погода связана с тем, что происходит вынос воздуха из Казахстана и Центральной Азии, передаёт URA.RU.

Она также добавила, что на Урале резко-континентальный климат, поэтому наступление жаркой погоды после заморозков является нормой.

Ранее NEWS.ru писал, что лето в столице завершится аномальной жарой, после чего наступит резкое похолодание, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, температура начнёт расти уже в воскресенье, а 31 августа столбики термометров покажут 25–30 градусов. Такая погода, уточнил синоптик, превышает норму на шесть градусов.