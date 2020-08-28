В Гидрометцентре пояснили, с чем связана резкая смена погоды в регионах

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова объяснила, с чем связана резкая смена погоды на Урале.
По её словам, заморозки в первые недели августа были вызваны изотоками сухого воздуха с севера. Именно поэтому наблюдалась нестабильность температуры.
Кроме того, Макарова отметила, что жаркая погода связана с тем, что происходит вынос воздуха из Казахстана и Центральной Азии,
Она также добавила, что на Урале резко-континентальный климат, поэтому наступление жаркой погоды после заморозков является нормой.
Ранее NEWS.ru писал, что лето в столице завершится аномальной жарой, после чего наступит резкое похолодание, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, температура начнёт расти уже в воскресенье, а 31 августа столбики термометров покажут 25–30 градусов. Такая погода, уточнил синоптик, превышает норму на шесть градусов.
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