Москвичам пообещали аномальную жару в последний день лета

https://static.news.ru/photo/e6291e5a-e910-11ea-b59d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лето в столице завершится аномальной жарой, после чего наступит резкое похолодание, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Говорят, что понедельник — день тяжёлый, но, по нашим расчётам, нынешний понедельник будет ещё и аномально жарким, — отметил он.

По его словам, температура начнёт расти уже в воскресенье, а 31 августа столбики термометров покажут 25–30 градусов. Такая погода, уточнил синоптик, превышает норму на шесть градусов.

Однако 1 сентября в городе резко похолодает — до 20–25 градусов. При этом сильных дождей в первый день осени не ожидается. Вильфанд добавил, что примерно такая же погода ожидается и в среду, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москву 28 августа снова придёт гроза. По прогнозам синоптиков, в столице ожидаются кратковременные дожди при сохраняющейся температуре воздуха до плюс 21 градуса.