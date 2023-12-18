В гараже нижегородца нашли 30 ведер юной конопли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, в гараже которого находились 30 ведер с коноплей, сообщает Telegram-канал Ni Mash. 36-летнего культиватора задержали у гаражей на улице Тропинина.

Непосредственно у мужчины ничего найдено не было, но в его гараже обнаружили юную коноплю в большом количестве. Как заявил задержанный, траву он выращивал для себя, а не с целью распространения. Так ли это на самом деле, выяснит полиция. Статья о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества, предполагает до двух лет лишения свободы.

Ранее в Москве сотрудники ГИБДД задержали бойца Ивана Топчина, при нем обнаружены пять пакетиков синтетического наркотика.

Также на Камчатке был задержан начальник Паратунской пожарно-спасательной части в связи с подозрениями в наркопроизводстве. На участке 29-летнего местного жителя нашли 1686 кустов конопли. При задержании мужчина настаивал, что продукт выращивается исключительно для личного пользования.

До этого в Ленобласти сотрудники ФСБ задержали трех уроженцев Литвы, которые везли из Эстонии большую партию наркотиков. У них обнаружили более 800 килограммов гашиша, который был расфасован по пакетам.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.