В Екатеринбурге задержана работавшая на мошенников сотрудница банка Baza: сотрудница «Альфа-Банка» помогала мошенникам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудница «Альфа-Банка» из Екатеринбурга помогала мошенникам украсть больше миллиона рублей у клиента из Южной Кореи Квон Енг Хи. Канал пишет, что она пыталась заменить кодовое слово, но об этом узнали полицейские.

Как сообщает Baza, по данным следствия, клиента пытались обокрасть две девушки вместе с неустановленными пока лицами, одна из подозреваемых работала в «Альфа-Банке» и имела доступ к данным клиента. Как передает канал, кодовое слово сменить не получилось.

Ранее жертвой аферистов стала народная артистка России, профессор кафедры сольного пения Петербургской консерватории Надежда Дроздова. Злоумышленники, представившись сотрудниками ФСБ, уговорили 80-летнюю женщину отдать им все сбережения. В итоге пенсионерка лишилась 4,8 млн рублей. Полиция занимается поиском мошенников.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела о мошеннической группировке, участники которой под видом брокеров выманивали у россиян крупные суммы денег. По уголовному делу проходят четверо фигурантов, ущерб от их действий за 10 лет превысил 2 млрд рублей. По версии следствия, злоумышленники под видом брокерских компаний находили клиентов и заключали с ними соглашения о доступе к международным фондовым рынкам, а также убеждали их вносить средства на открытые счета для проведения торговых операций.