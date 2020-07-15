В Екатеринбурге медики нашли коронавирус у сотрудника детского лагеря

https://static.news.ru/photo/435e0678-c6af-11ea-a93f-fa163e074e61_660.jpg Фото: kgvozdika/vk.com

В подведомственном властям Екатеринбурга детском лагере «Красная гвоздика», находящемся в посёлке Сысерть, зафиксирован случай коронавируса у работника учреждения.

По словам представителя администрации города, на которого ссылается URA.RU, на место уже выезжали сотрудники свердловского управления Роспотребнадзора.

После начала смены один из сотрудников получил положительный тест на коронавирус. В результате один из детских отрядов поместили на карантин, — уточнил он.

Первая смена в детском лагере «Красная гвоздика» началась 5 июля. В этот день лагерь принял 191 ребёнка.

Ранее директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская заявила, что с начала июля в российских регионах с благоприятной эпидемиологической обстановкой открылись и начали работу 545 детских лагерей. По её словам, лагеря работают при соблюдении необходимых мер безопасности. За этим пристально следят начальники лагерей и медработники, прикреплённые к организациям отдыха и оздоровления.

Как писал NEWS.ru, детские лагеря могут начать принимать отдыхающих из других регионов уже к августу. Об этом рассказал замглавы Минпросвещения России Денис Грибов. По словам чиновника, к 1 июля открыли четыре детских центра — «Орлёнок», «Артек», «Смена» и «Океан», правда, пока только для детей из своих регионов. По словам Грибова, вопрос приёма в лагеря детей из других регионов будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки.

Как отметила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, детям, которые летом поедут в оздоровительные лагеря, не придётся соблюдать масочный режим, но контроль за состоянием их здоровья будет усилен.