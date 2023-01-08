В ДНР сообщили о повреждениях на двух ТЭС из-за обстрелов ВСУ СЦКК ДНР сообщил о повреждениях Зуевской и Старобешевской ТЭС из-за обстрелов ВСУ

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Зуевская ТЭС

Инфраструктура Зуевской и Старобешевской ТЭС в Донецкой Народной Республике получила повреждения в результате обстрелов населенных пунктов Новый Свет и Зугрэс украинскими войсками, сообщили в совместном центре контроля и координации в ДНР. Кроме того, при обстреле Еленовки со стороны ВСУ повреждения получил автомагазин.

За 8 января поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов республики: населенный пункт Новый Свет: — зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской ТЭС. Населенный пункт Зугрэс: — зафиксированы повреждения инфраструктуры Зуевской ТЭС, — говорится в сообщении.

В совместном центре добавили, что в результате ударов есть пострадавшие.

Ранее СЦКК сообщал, что украинские военные нанесли удар по городу Харцызску с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Сообщалось о повреждении помещений Харцызского сталепроволочно-канатного завода. Пострадавших нет.

8 декабря представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВКС России в районе населенного пункта Боровское Харьковской области ликвидировали более 90 польских наемников. По его словам, также российские военные уничтожили пять американских пусковых установок РСЗО MLRS, одну немецкую MARS-II в Запорожской области и две установки РСЗО HIMARS в ДНР.

Кроме того, российские войска отразили атаки ВСУ на Краснолиманском, Купянском, Донецком и Южно-Донецком направлениях, уничтожив около 210 украинских военных. Кроме того, ВС РФ поразили пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта Печенеги Харьковской области и американскую РЛС AN/TPQ-50 в ДНР.