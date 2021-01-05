В Дагестане задержали убийцу бойца ММА

https://static.news.ru/photo/5091d954-51a7-11eb-9642-fa163e074e61_660.jpg Фото: dagestan.sledcom.ru

Полиция задержала в Махачкале 19-летнего жителя города, подозреваемого в убийстве бойца ММА Керима Хайруллаева во время массовой драки, произошедшей 6 января недалеко от столицы Дагестана.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 19-летний житель города Махачкалы, — приводит ТАСС выдержку из сообщения Следственного комитета республики.

В следственном ведомстве отметили, что причиной убийства могли стать «возникшие личные неприязненные отношения» между ним и Хайруллаевым.

Драка с участием около 30 человек произошла в посёлке городского типа Тарки близ Махачкалы. Её причиной стал народный сход, на котором принималось решение о выселении одного из местных жителей, которого обвиняют в наркоторговле, а также в причастности к гибели активиста Вали Абдурагимова, который был застрелен 3 января.

Отмечается, что бойцы ММА Керим Хайруллаев и Рамзан Амиров вмешались в драку, чтобы разнять участников потасовки. В гуще событий неизвестные нанесли обоим несколько ножевых ранений. Один из спортсменов скончался на месте, другой умер от полученных травм в больнице.

Как сообщал NEWS.ru, в дагестанском городе Каспийске во время потасовки погиб один человек, которого случайно застрелил полицейский.