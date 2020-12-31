В России полицейский случайно застрелил мужчину

https://static.news.ru/photo/6a5c3952-4d14-11eb-9a58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время драки в дагестанском городе Каспийск погиб один человек, которого случайно застрелил сотрудник полиции.

Полиция выехала на сообщение о драке, в ходе которой парень избивал девушку. Участник потасовки начал кидаться на сотрудников правопорядка. Один из полицейских попытался сделать предупредительный выстрел, но попал нарушителю в голову. Ранение оказалось смертельным, передаёт ТАСС.

Сейчас в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело.

Ранее в США мужчина случайно застрелил своего зятя, прилетевшего из Норвегии. Он хотел устроить тестю сюрприз в честь его дня рождения. Инцидент произошёл вечером 1 октября во флоридском городке Галф Бриз. Кристофер Берган прибыл в Штаты на день рождения своего тестя Ричарда Денниса. По словам местного шерифа, накануне приезда Бергана в дом Денниса приходил другой человек, с которым у него произошёл конфликт. В результате, когда зять выскочил из кустов, чтобы удивить тестя, тот выстрелил в него, приняв его за недавнего оппонента. Прибывшим медикам не удалось спасти Бергана, он скончался на месте от пулевого ранения в сердце. Шериф сообщил, что Деннису не будет предъявлено обвинений, так как речь идёт о несчастном случае, писал NEWS.ru.