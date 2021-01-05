Двое бойцов ММА скончались после драки под Махачкалой

https://static.news.ru/photo/d5ca8fb4-50e2-11eb-a438-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Амиров Фото: bandogs.info

Под Махачкалой двое бойцов ММА стали жертвами массовой драки. Спортсмены Рамзан Амиров и Керим Хайрулаев скончались от полученных в потасовке ран.

Драка с участием около 30 человек произошла в посёлке городского типа Тарки близ Махачкалы. Её причиной стал народный сход, на котором принималось решение о выселении одного из местных жителей, которого обвиняют в наркоторговле, а также в причастности к гибели активиста Вали Абдурагимова, который был застрелен 3 января, пишет Lenta.Ru.

Отмечается, что бойцы ММА Хайрулаев и Амиров вмешались в драку, чтобы разнять участников потасовки. В гуще событий неизвестные нанесли обоим несколько ножевых ранений. Один из спортсменов скончался на месте, другой умер от полученных травм в больнице.

Следственный комитет расследует произошедшее, было возбуждено уголовное дола по статье «Убийство».

Ранее NEWS.ru писал, что во время драки в дагестанском городе Каспийск погиб один человек, которого случайно застрелил сотрудник полиции.

Полиция выехала на сообщение о драке, в ходе которой парень избивал девушку. Участник потасовки начал кидаться на сотрудников правопорядка. Один из полицейских попытался сделать предупредительный выстрел, но попал нарушителю в голову.