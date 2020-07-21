В Дагестане преступники похитили из госбюджета 78 млн рублей

https://static.news.ru/photo/2ee10392-cb8e-11ea-89d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

СК России по Республике Дагестан сообщил о задержании семерых участников преступного сообщества. Их подозревают в похищении 78 млн рублей из государственного бюджета.

По данным сотрудников правоохранительных органов, банда действовала на территории республики с 2011 по 2020 год. В неё входили члены Адвокатской палаты Дагестана Арсланали Абулмуслимов, ряд должностных лиц органов внутренних дел, адвокаты республиканской палаты и нотариусы Нотариальной палаты.

Мошенники на протяжении девяти лет подавали в республиканские судебные органы поддельные заявления и документы в интересах третьих лиц. На основании данных свидетельств суды выносили требования о выделении за счёт федерального бюджета компенсации имущественного и морального вреда.

NEWS.ru писал ранее, что Следственный комитет России завёл уголовное дело по факту исчезновения мужчины в Подмосковье.